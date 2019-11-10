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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MUŞ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MUŞ

- Hükümet konağı meydanında törene katılanlar - Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Öğretmen evi konferans salonundaki anma töreninden görüntüler - Öğrencilerin şiir okunmasıVAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van, Hakkari, Bitlis ve Muş 'ta törenlerle anıldı. - Muş Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'de sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.Öğretmenevinde devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.Etkinlik Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Atatürk" konulu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.Törene, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anma Töreni Saygı Duruşu Siyasi Parti Resim Sergisi Öğrenciler 

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