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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MERSİN İzle

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - MERSİN İzle

- Cumhuriyet Alanı'nda törene katılanlar - Çelenk sunulması - Siren çalması ve saygı duruşu - Kültür merkezinden düzenlenen etkinlikMERSİN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Mersin 'de anma töreni düzenlendi.
Mersin 'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali ihsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer ilgililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Tören alanı dışındaki bazı vatandaşlar da araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.Anma programları, Mersin Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam etti.

Anma Töreni Saygı Duruşu Irak 

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