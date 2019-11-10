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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KÜTAHYA İzle

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KÜTAHYA İzle

- Törenden görüntülerKÜTAHYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında tören düzenlendi.
Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz, Belediye Başkanı Alim Işık, Zafer Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.Anma töreni, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde devam etti.

Saygı Duruşu 

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