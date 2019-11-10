Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KONYA

- Anıt Meydanı'nda anma törenine katılanlar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Ağlayan vatandaşKONYA - Konya 'da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
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