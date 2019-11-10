Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KOCAELİ

- Siren sesleriyle saygı duruşu - İnşaat işçisi Davut Karatay'ın saygı duruşu ve duası - Karatay ile ropörtajKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. İzmit'te Hacıhasan Mahallesi'nde tadilatı süren Pembe Köşk'te işçiler de sirenlerle birlikte çalışmalarını durdurdu.
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