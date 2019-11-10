Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KOCAELİ

- Tören alanından görüntüler - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması - Yürüyüş Yolu'ndaki temizlik personeli ve vatandaşların saygı duruşunda bulunmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kocaeli 'de tören düzenlendiKOCAELİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Kocaeli 'de anma töreni düzenlendi. Kocaeli Kültür Tepesi Atatürk Anıtı'ndaki anma töreni, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, gaziler ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Öte yandan, Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İzmit'te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.
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