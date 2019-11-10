Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Kızılay - ANKARA

- Kızılay'da bekleyen vatandaşlar - Sirenin çalması - Vatandaşların saygı duruşunda bulunmalarıANKARA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Ankara 'da anıldı. Vatandaşlar Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05'de, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndAa saygı duruşunda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım