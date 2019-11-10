Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KİLİS İzle

- Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılanlar - Saygı duruşu - Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezindeki anma programında konuşmalar Kilis (AA) - Kilis 'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Jandarma Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde de Atatürk'ü anma programı düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.
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