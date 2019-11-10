Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - KARDEMİR çalışanları - KARABÜK
- KARDEMİR çalışanlarının saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunmasıKARABÜK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatür'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulundu.
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