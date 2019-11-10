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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İZMİR

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İZMİR

- Katılımcıların Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakması - Alandan ve törene katılanlardan görüntüler - Sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunulması - Bayrakların yarıya indirilmesiBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendiİZMİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir 'de tören yapıldı.Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

General Saygı Duruşu Siyasi Parti Irak Orgeneral 

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