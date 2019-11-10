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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İstanbul Havalimanı (2) - İSTANBUL

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İstanbul Havalimanı (2) - İSTANBUL

- Çalışanların saygı duruşuBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Havalimanı'nda anıldıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında İstanbul Havalimanı'nda anıldı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Pasaport Kontrol bölgesine Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi asıldı.Öncesinde anma için Türkçe ve İngilizce anons yapılan tören için havalimanı personeli ve yolcu toplanırken, çalışanlar ve yolcular sirenlerin çalmasıyla 09.05'te saygı duruşunda bulundu.Pasaport kontrol noktalarındaki polisler de çalıştıkları bölümlerden çıkarak saygı duruşunda bulundu.Yabancı yolculardan bazılarının da saygı duruşuna eşlik ettiği, bazılarının ise o anları cep telefonlarına kaydettiği görüldü.
İstiklal Marşı'nın okunduğu anma töreni alkışlar eşliğinde sona erdi.

Portre Anma Töreni Saygı Duruşu İngilizce Kışla 

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