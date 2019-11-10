Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ISPARTA Haberi

- Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması - Saygı duruşu - Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun konser vermesiBüyük Önder Atatürk Isparta 'da anıldıISPARTA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Isparta törenlerle anıldı. Isparta 'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Anma programı Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.
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