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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İSLAMABAD

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - İSLAMABAD

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'un konuşması - Büyükelçilik İkinci Katibi Enes Maboçoğlu'nun konuşmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzİSLAMABAD (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Pakistan 'da anıldı.Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde yapılan anma törenine, Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, eşi Zlatomira Yurdakul ile elçilik çalışanları ve Türk vatandaşları katıldı.
Büyükelçi Yurdakul, yaptığı konuşmada Atatürk'ün yaşadığı döneme dikkati çekerek, "Atatürk, Türk tarihini ezelden ebede giden bir akış kabul edersek, nehrin kurumaya yakın olduğu bir dönemde, Allah'ın bir lütfu olarak ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.Yurdakul, Atatürk'e olan saygı ve sevginin hiçbir zaman değişmeyeceğini vurguladı.Büyükelçilik İkinci Katibi Enes Maboçoğlu da Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in temsilcileri olarak görev yaptığımız Pakistan , Atatürk'ten ilham alan ve Atatürk'ü dünya tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olarak tanımlayan Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde, yine Atatürk'ün ilkeleri temelinde yükselen Türkiye örneğiyle kurulmuştur." diye konuştu.
Maboçoğlu, Pakistan 'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Atatürk'le ilgili söylediği, "Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O'nun bakışıyla cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik." sözlerini de anımsattı.

İslamabad Milli Şair Anma Töreni İslam Yükselen 

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