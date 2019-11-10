Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HATAY

- Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Vatandaşlardan görüntü - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşmasıBüyük Önder Atatürk, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anıldıADANA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi. - Hatay Hatay 'da Cumhuriyet Alanı'ndaki törende, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Uğur Anabal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Hayzaran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Hatay Kültür Merkezi'nde devam eden program kapsamında, "Atatürk" konulu video gösterimi yapıldı, öğrenciler şiirler okudu ve zeybek oyunu sunuldu.
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