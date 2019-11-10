Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HAKKARİ

- Hükümet Konağı önündeki törene katılanlar - Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende saygı duruşunda bulunulması - Konuşmalar ve müzik dinletisi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzHAKKARİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van, Hakkari , Bitlis ve Muş'ta törenlerle anıldı.Valilik önünde düzenlenen program, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis, asker, öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından oratoryo, zeybek ve koro gösterisi sunuldu.
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