Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HAKKARİ

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - HAKKARİ

- Hükümet Konağı önündeki törene katılanlar - Atatürk Anıtına çelenk sunulması - Halk Eğitim Merkezi'ndeki törende saygı duruşunda bulunulması - Konuşmalar ve müzik dinletisi Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzHAKKARİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van, Hakkari , Bitlis ve Muş'ta törenlerle anıldı.Valilik önünde düzenlenen program, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Gürcan Sezengöz'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.Törene Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polis, asker, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından oratoryo, zeybek ve koro gösterisi sunuldu.

Sivil Toplum Kuruluşu Saygı Duruşu Siyasi Parti Sivil Toplum Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa’daki Harekat Merkezi’ne ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı