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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Erciş - VAN Haberi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Erciş - VAN Haberi

- İlçe kaymakamlığı önünde düzenlenen tören - Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda düzenlenen törenBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruzVAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Van 'ın Erciş ilçesinde anıldı.Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, Erciş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi sunuldu, şiirler okundu.Tören, şiir, kompozisyon ve öykü yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Taş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, siyasi parti ve sivil topum kuruluşu temsilcileri, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu Kompozisyon Öğretmen Siyasi Parti Öğrenciler 

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