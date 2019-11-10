Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - DÜZCE

- Çelenk sunma töreninden görüntüler - Saygı duruşundan vatandaş görüntüleri Düzce 'de Anıt Park Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Vali Zülkif Dağlı, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Garnizon Komutanı ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.Etkinlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programla devam etti.
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