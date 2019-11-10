Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - DİYARBAKIR

- Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması - Saygı Duruşu - İstiklal MArşı ve bayrağın yarıya indirilmesi - Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik - Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosunun verdiği konseriBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Diyarbakır , Siirt, Elazığ, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Batman'da törenlerle anıldıDİYARBAKIR (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Diyarbakır , Siirt, Elazığ, Mardin, Şırnak, Bingöl ve Batman'da tören düzenlendi. Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta yapılan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ile Garnizon Komutan Vekili 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'nın yanında kurulan meşale yakıldı, bayraklar yarıya indirildi.Törene, siyasi parti, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında, Atatürk'ün hayatından ve askeri dehasından kesitler aktarıldı.Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Korosunun verdiği konserin ardından anma programı sona erdi.
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