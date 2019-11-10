Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Çavuşoğlu, Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı’ndaki törene katıldı - ANTALYA
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun alandakilerle selamlaşması - Çavuşoğlu'nun çelenk sunması - Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması - Türk Bayrağı'ndan görüntü - Törenin sona ermesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Alanı Atatürk Anıtı’ndaki törene katıldı.
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