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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - BİŞKEK

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - BİŞKEK

- Atatürk Parkı'nda anma töreni - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın konuşması - Türk Ortaokulu'nda anma töreni - Saygı duruşu ve milli marşların okunması - Şiir söylemesi - Çocukların sahne almasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "Türk ulusu, bugün de ulusunu ve ülkesini bölmeye çalışan güçlerle mücadele etmektedir. Temellerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve değerli arkadaşları tarafından o kadar iyi atıldı ki; hepsiyle mücadele edecek gücü kendimizde buluyoruz"BİŞKEK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'teki Atatürk heykelinin yer aldığı Atatürk Parkı'nda törenle anıldı.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Kırgızistan - Türkiye Manas Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı'nın hazır bulunduğu törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Kırgız Türk Anadolu Lisesi öğrencisi Salurböke Elmalı, "Mustafa Kemal'i düşünüyorum" ve Bişkek Türk Ortaokulu öğrencisi Başak Güler "Mustafa Kemaller Tükenmez" adlı şiiri okudu.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi olarak böyle anlamlı bir törene ev sahipliği yapabilmenin onurunu yaşadığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle andığını, O'nun gösterdiği yolda aklın ve bilimin rehberliğinde emanetinin bekçisi olduklarını belirten Fırat, eşsiz lider Atatürk'ün Türk ulusunun aydınlanma sürecini başlattığı, barış içinde büyümesini ve gelişmesini istediği Cumhuriyet'i gençlere ve çocuklara emanet ettiğini vurguladı.Fırat, bugün herkesin barış ve bağımsızlık kavramlarının değerini her zamankinden daha kuvvetli hissettiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz darbe girişimiyle derin bir sarsıntı geçiren Türk ulusu, bugün de ulusunu ve ülkesini bölmeye çalışan güçlerle mücadele etmektedir. Temellerimiz, Mustafa Kemal Atatürk ve değerli arkadaşları tarafından o kadar iyi atıldı ki; hepsiyle mücadele edecek gücü kendimizde buluyoruz." dedi.
Törene, büyükelçilik ataşeleri, müşavirleri ve çalışanları, buradaki Türk vatandaşları ve aileleri, Ahıska Türkleri temsilcileri ile Kırgız öğrenciler de katıldı.
- "Cumhuriyetimiz, Türkiye ilelebet yaşayacaktır"KTMÜ'nün Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde, Bişkek Türk Ortaokulu ve Kırgız Türk Anadolu Lisesinin birlikte hazırladığı anma programı da düzenlendi.
Müzik Öğretmeni Levent Özer'in yönetiminde öğrenciler, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdi ve "Tutsaklıktan Bağımsızlığa" konulu oratoryo sunumu yaptı.Burada konuşan Büyükelçi Fırat, öğretmenlerin öğrencilerini iyi okutmaları gerektiğini belirterek, "Öğrencilerden İstiklal Marşı'nı, 10. Yıl Marşı, Gençliğe Hitabe, Nutuk'u okumalarını rica ediyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Cumhuriyet'i yaşatacak şu anda bizleriz, bizden sonra da sizlersiniz, sizlerden sonra çocuklarınızdır. Bu böyle devam edecek. İnşallah, bu vatanımız, Cumhuriyetimiz, Türkiye ilelebet yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Anma Töreni Öğretmenler Darbe Girişimi Öğrenciler Bağımsızlık 

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