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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ANKARA

- Yürüyüşten görüntü - "Açtığında yolda gösterdiğin hedefe" yazılı pankart - CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener'in konuşması - Fener balonlarının bırakılmasıBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca 10 Kasım dolayısıyla fener alayı düzenlendiANKARA (AA) - Başkentte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen fener alayına katılanlar, meşalelerle Kızılay Kumrular Sokak'tan başlattıkları yürüyüş sırasında "İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar" marşını söyledi.

"Açtığında yolda gösterdiğin hedefe" yazılı pankart açılan grup, yaktıkları dilek fenerlerini gökyüzüne saldı. Grup, daha sonra Gençlik Caddesi'ni takip ederek Anıtkabir'e giriş yaptı.Etkinliğe, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

Fener Alayı Gökyüzü Irak 

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