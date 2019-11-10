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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Anaokulu öğrencileri Atatürk anıtına karanfil bıraktı - MANİSA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Anaokulu öğrencileri Atatürk anıtına karanfil bıraktı - MANİSA

- Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene katılanlardan görüntüler - Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması - Saat 09.05'de sirenlerin çalması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı - Anaokulu öğrencilerinin Atatürk anıtına karanfil bırakmasıBüyük Önder Atatürk, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta anıldıİZMİR (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta düzenlenen törenlerle anıldı. - Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada çevre yollarda trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti. Törende, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.Törene Vali Ahmet Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gaziler General Saygı Duruşu Siyasi Parti Öğrenciler 

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