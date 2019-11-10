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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ADANA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - ADANA

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması - 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam'ın çelenk sunması - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çelenk sunması - Saygı duruşu - Törene katılan vatandaşlarBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendiADANA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi.
Adana 'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Tören alanının yakınındaki vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

General Saygı Duruşu 

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