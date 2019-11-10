Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz (2) - UŞAK Haberi

- Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programı - Prof. Dr. Murat Öntuğ'nun konuşması - Şiir okunması - Müzikal gösteriden görüntülerUŞAK - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Uşak 'ta düzenlenen törenlerle anıldı.Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma programı düzenlendi.
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