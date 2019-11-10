Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı - TİFLİS

Büyük Önder Atatürk Tiflis'te anıldı - TİFLİS

- Törenden görüntüler - Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan'ın konuşması - Gürcistan Uluslararası Maarif Tiflis Okulu öğrencilerinin şiir ve kompozisyon okumasıTİFLİS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında Gürcistan 'ın başkenti Tiflis'te anma töreni düzenlendi.
Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde düzenlenen anma törenine, Gürcistan 'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş insanları ve Gürcistan 'da yaşayan Türk vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, törene katılım yoğunluğundan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "10 Kasım'da, çok sayıda vatandaşımızın burada bulunmasından büyük mutluluk duydum. Bu sayının giderek artması onur verici. Bence birbirimizle gurur duymalıyız." ifadelerini kullandı.Yazgan, bugün Türkiye'de Atatürk'e olan samimi sevgi, saygı ve minneti sosyal medyada sanatla, edebiyatla, şarkıyla paylaşan genç neslin, Atatürk'ün anısı ve ülküsünü şeklen değil özünde sahiplenmesinin gurur verici olduğunu kaydetti.
Atatürk'ün "Türk milleti istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." ifadelerini anımsatan Yazgan, Barış Pınarı Harekatı dahil yürütülen mücadelenin, bu mirasın korunmasını amaçladığını ve Atatürk'ün benzeri olmayan bir ulusal lider olduğunu vurguladı.Törende, Gürcistan Uluslararası Maarif Tiflis Okulu öğrencilerince şiir ve kompozisyon sunumu da yapıldı.

Sosyal Medya Anma Töreni Kompozisyon İş İnsanları Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı