Büyük Önder Atatürk Kahire'de anıldı

: - Programa katılanlardan detaylar - Ateşe Albay İlter Güneş'in konuşması - Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur'un konuşmasıTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'nde düzenlenen programla anıldı.
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