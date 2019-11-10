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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Büyük Önder Atatürk anıldı - NEVŞEHİR İzle

Büyük Önder Atatürk anıldı - NEVŞEHİR İzle

- Nevşehir Valiliği önündeki anma töreninden görüntüler - Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerin şiir ve müzik dinletisiBüyük Önder Atatürk, Kayseri, Nevşehir , Kırıkkale ve Sivas'ta anıldıKAYSERİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla Kayseri, Nevşehir , Kırıkkale ve Sivas'ta anma törenleri düzenlendi.
- Nevşehir Nevşehir Valiliği önündeki anma töreninde, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.Anma etkinlikleri, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının yer aldığı serginin açıldığı programda, öğrenciler şiir okudu.Etkinliklere, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sivil Toplum Kuruluşu Anma Töreni Saygı Duruşu Siyasi Parti Öğrenciler 

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