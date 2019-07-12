Büyük İskender’in kurduğu antik kent ortaya çıkarılıyor

-tarihi kentten ve çevreden görüntü

-ilk kazmanın vuruluşu

-Uşak Valisi röportajı

-arkeolog röportajı



( UŞAK )- Blaundus Antik Kenti’nde kazı çalışmaları tekrar başladı UŞAK



- Uşak'ın Ulubey ilçesi Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan 'Blaundus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına tekrar başladı.

Tarihi M.Ö.3'üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti'ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının kazı çalışmaları sonrası gün yüzüne çıkarılması bekleniyor. Ulubey ilçesi' ne bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde bulunan Blaundus Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına ilk çapa Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş ve Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın tarafından vuruldu. Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen ve tarihi M.Ö.3'üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti'ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için geçen yıl başlayan kazı çalışmalarına bu yıl kaldığı yerden devam edileceği bildirildi.

“Uşak turizmine katkı sağlayacak” 2018 yılından beri dönem dönem devam eden kazı çalışmalarının bu yılki ilk kazı çalışmasının başlatıldığını belirten Uşak Valisi Funda Kocabıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Büyük İskender zamanında kurulmuş askeri kentlerden birisi olan Blaundus antik kenti kazı çalışmalarında çok önemli kalıntılara ulaşılacağını tahmin ediyoruz. Önemli bir yer, Kaya Kral Mezarlığı var. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Turistik anlamda Uşak için de önemli katkıları olur” dedi.

Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Can ise, 77 kilometrelik Ulubey Kanyonları'nın çevrelediği çok önemli ve korunaklı ve özel bir konuma sahip olan Blaundus Antik Kenti’nin birçok deprem görmesine rağmen yapılarının oldukça sağlam kaldığı söyledi.





