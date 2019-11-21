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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede İzle

Büyük FETÖ operasyonunda yeni gelişme: 15 tutuklama, 63 kişi daha adliyede İzle

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden detay görüntüler

Pişmanlık Yasası Tutuklama Kararı Mahrem Yakalama Kararı Etkin Pişmanlık Yasası 

-Emniyet binasından görüntüler
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmek için araca bindiği görüntüler

( İZMİR )- Gözaltı sayısı 120'ye çıktı, 63 şüpheli daha adliyeye sevk edildi İZMİR

- İzmir merkezli 44 ilde düzenlenen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda, 82’si muvazzaf 133 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltına alınan şüpheli sayısı 120'ye çıktı. 63 şüpheli daha ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 82’si muvazzaf 133 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, 118 şüpheli gözaltına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre, İzmir merkezli 44 ili kapsayan operasyonda gözaltı sayısı 120'ye yükseldi. Şüphelilerden 17'si dün, 63'ü ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 15 tutuklama kararı Öte yandan, dün adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkan 17 şüpheliden 15'inin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest kaldığı öğrenildi. Gözaltı kararı verilerek haklarında yakalama kararı bulunan diğer şüphelileri yakalama çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan 40 şüphelinin ise emniyette işlemleri sürüyor.
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