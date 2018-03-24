'Büyük Dönüş' yürüyüşüne destek koşusu - GAZZE

: - Koşuya hazırlanan atletler - Atletlerin Filistin Meydanı'ndan Seraya Meydanı'na koşusu - Dereceye girenlere madalya verilmesi - Hamas'ın Toplu Çalışmalar Sorumlusu Eşref Ebu Zayid ile röportajGAZZE (AA) - Gazze 'de Filistinli grupların çağrısıyla ay sonunda yapılacak "Büyük Dönüş" yürüyüşüne destek amaçlı koşu düzenlendi. Gazze 'de Ulusal ve İslami Güçlerin düzenlediği sembolik koşuya onlarca Filistinli katıldı. Filistin Meydanı'nda başlayan koşu, 100 atletin katılımıyla Seraya Meydanı'nda son buldu.Hamas'ın Toplu Çalışmalar Sorumlusu Eşref Ebu Zayid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koşunun Gazze sınırında ay sonunda yapılacak "Büyük Dönüş" yürüyüşüne destek amaçlı düzenlendiğini belirtti.