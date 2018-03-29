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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
'Büyük Dönüş Yürüyüşü' öncesi uçurtma etkinliği - GAZZE Haberi

'Büyük Dönüş Yürüyüşü' öncesi uçurtma etkinliği - GAZZE Haberi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi uçurtma etkinliği - GAZZE

: - Uçurtma etkinliğine katılan Gazze lilerden detaylar - Uçurtma etkinliğinden detaylar - Etkinliği düzenleyenlerden Halid Safi ile röportaj - Uçurtma etkinliğinden detaylarGAZZE (AA) - Gazze 'de Filistinli grupların çağrısıyla cuma günü başlayacak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında İsrail sınırında uçurtma etkinliği düzenlendi.
Gazze 'nin doğu sınırında düzenlenen etkinliğe katılan aktivistlerin bazıları uçurtmalarını Filistin haritası şeklinde yaparken, bazıları ise Filistin bayrakları taşıdı.Etkinliği düzenleyenlerden Halid Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün, işgal edilmiş topraklarımıza dönüş hakkımızı vurgulamak için düzenlediğimiz etkinliğe 150 genç aktivist katılıyor." dedi.
Safi, "Sosyal paylaşım sitelerindeki Filistinli aktivistler yarın, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün başlamasıyla eş zamanlı olarak buradan paylaşımlarda bulunacaklar." diye konuştu.
Ablukanın kırılması ve Filistinlilerin 1948 yılında göç ettirildikleri topraklara geri dönmesi temennisinde bulunan Safi, bugün uçurdukları uçurtmaların kendilerinden önce o topraklara gittiğini dile getirdi.Filistinli çok sayıda kuruluş, 1948'de topraklarından göç etmek zorunda bırakılanların "geri dönüş" hakkını kullanabilmeleri için düzenlenecek yürüyüşe destek çağrısı yapıyor. Filistinli gruplar, 30 Mart Toprak Günü'nde Gazze Şeridi - İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" düzenlemeyi planlıyor.

Aritas Muhabir İsrail Irak 

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