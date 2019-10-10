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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

Büyük Çamlıca Camii'nde Mehmetçik için dualar edildi

Camiiden detaylar

Sabah Namazı Camii Sınır Ötesi Şili Irak 

-Dualar okunması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Geride bıraktığımız gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan son bilgileri alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla saat 16.00’da başlayan Barış Pınarı Harekatı’na katılan kahraman Mehmetçikler için tüm camilerde Fetih Suresi okunarak dualar edildi. Binali Yıldırım harekatı değerlendirdi Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan 63 bin kişilik Büyük Çamlıca Camii’nde sabah namazı için bir araya gelen cemaat sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele eden kahraman Türk askeri için dualar etti. Fetih suresinin de okunduğu namaza yüzlerce kişinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’da katıldı.
Yıldırım, camii çıkışında sınır ötesinde başlayan harekatı değerlendirdi.
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