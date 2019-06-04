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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Büyük Çamlıca Camii ilk bayram namazında havadan görüntülendi İzle

Büyük Çamlıca Camii ilk bayram namazında havadan görüntülendi İzle

camii havadan görüntüsü

Camii Kalaba Alabalık Bayram Namazı 

-Bayram namazından detaylar

( İSTANBUL )- Çamlıca Camii ilk bayram namazında doldu taştı İSTANBUL

- Bayram namazını kılmak için binlerce vatandaş Çamlıca Camii’sine akın etti. İlk Bayram namazının kılındığı Çamlıca Camii havadan görüntüledi. Ramazan ayını sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii’ne gitti. Binlerce vatandaşın bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii havadan görüntülendi. Camiinin avlusuna kadar taşan kalabalık görülürken araçlarda metrelerce trafik oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ta bayram namazını kılmak için Çamlıca Camii’ne geldi.
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