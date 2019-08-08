‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ dolu dolu geçti

-Halk oyunlarından görüntüler

-Stantlardan görüntüler

-Yemek yarışmasından görüntüler

-Sünnet düğününden görüntüler

-Hacivat karagözden görüntüler

-Çocuklardan görüntüler

-röp

-Grup imera konserinden görüntüler



( BİTLİS )- Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay:- "Bitlis'te 408, Mardin'de ise 200 civarında tescilli eser var. Ama Mardin turizm patlaması yaşıyor" BİTLİS



- Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılışının 103. yıldönümü münasebetiyle 3 gün boyunca düzenlenen etkinlikler dolu dolu geçti. Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından düzenlenen kutlama etkinlikleri, 5 Ağustos günü kortej yürüyüşü ile başlamıştı. Cumhuriyet Meydanı’nda etkinliklerin açılışı yapıldıktan sonra 8 ilin kültür ve turizm müdürlüklerinin stantları gezilirken, akşam saat 21.00’da ise Kardeş Türküler grubu Bitlislilerle buluştu. Etkinliğin ikinci gününde ise 36 ev kadının katıldığı yöresel yemek yarışmaları düzenlenirken, Manuş Baba da sahne aldı. Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılış etkinliklerinin son gününde ise Bitlis Belediyesi tarafından sünnet ettiren 150 çocuk için düğün şenliği düzenlendi.

Şenlikte Hacivat ile Karagöz, Keloğlan ve palyaço gösteri ile çocuklar gönüllerince eğlendiler. Üçüncü günde ise Grup İmera tarafından Bitlis’ler coşturuldu. Üç günde kurulan stantları yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret ettiğini ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, konserlere ise Bitlis Emniyet Müdürlüğünden alınan verilere göre yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını söyledi.



Bitlis’in düşman işgalinden kurtarılış etkinliklerini her yıl festival haline getireceklerini söyleyen Tanğlay, “Şenliklerimiz bugün itibari ile son buldu. 5 Ağustos itibari ile 103’ncüsünü kutladığımız Bitlis’in düşman işgalinden kurtuluşu güzel ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ ile beraber devam etti ve çok güzel bir şölen oldu. 5 Ağustos’ta çok kıymetli merhum Fuat Sezgin Hocamızın anısına yaptığımız bir panel vardı. Bu panel çok güzel ve verimli geçti. Bu panel ilk defa Bitlis’te olması, Fuat Sezgin’in Bitlisli olması ve bu yılda Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi gerçekten bizi ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında Türkiye’nin hiçbir mutfağında bulunan yemeklerin Bitlis mutfağında olduğunu kaydeden Tanğlay, sözlerine şöyle sürdürdü: “Dün Bitlis’imizin yöresel yemek yarışması vardı. Bitlis’in mutfağı çok geniştir. Bitlis’in mutfağı da Türkiye’de hemen hemen hiçbir yerde yoktur. Çok güzel bir yarışma oldu ve akabinde dün akşam Manuş Baba konserimiz vardı. Bugün 150 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bugünde onun düğün şölenini yaptık. Şu anda festival alanlarımızda gerçekten yer yok. Çok güzel bir şekilde kutlamalar yapılıyor. Bitlis’in bu sosyal etkinliklere ihtiyacı vardı. Bitlisli de bu etkinliklere gerçek manası ile cevap verdi. İnşallah biz bunu devamlı hale getirmek ve her yıl Bitlis’in kurtuluşunda bir festival havası oluşturmak istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum, stant alanlarımızı üç günde 15 bin kişi civarında ziyaret etmiş. Çok şükür yaptığımız bu etkinlik halkta karşılık buldu. Şunu da gördük, bir özlem varmış, bir beklenti varmış. Bizde bunu yaparak bu özlemi giderdiğimiz için gerçekten çok memnunuz. Bütün illerimizdeki Bitlis derneklerimizi davet ettik. Sayı veremem ama en az 10 binin üzerinde davet yaptık. Tabi bütün Bitlislilerimize ulaşma şansımız yoktu. Ama sosyal medya aracılığı ile bütün Bitlisli hemşehrilerimizi buraya davet ettik.” Bu tür etkinliklerin turizmi canlandıracağına değinen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, “Dün ki konserimiz gece saat 23.00’te bitti. Bu saatte çarşıdaki esnaf açıktı ve insanlar iş yapıyordu. Ben bunu görünce gerçekten mutlu oldum. Çünkü bir hareketlilik oluyor. Turizm yönünden baktığımız zaman tabi bu festivali insanlarımız eğlensin diye yaptık, ama gelen insanlarımız buradaki tarihi eserlerimizi de görüyor. Bizim geçmişten gelen kadim şehrimizin gerçek manada hak etmediği yeri görüyoruz. 408 tane bizim tarihi tescilli yerimiz var ve Bitlis 7 bin yıllık bir şehir. Mardin’de 200 civarında bir tarihi eser var, turizmde patlama yapıyor. Bitlis’imiz de neden olmasın. Burada bizim hatamız da var. Çünkü biz tarihimize sahip çıkamamışız” şeklinde konuştu.



