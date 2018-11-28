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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu' - EDİRNE

'Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu' - EDİRNE

"Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu" - EDİRNE

: - Evleri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmaları - Evi yıkılan Mehmet İsen'in konuşması "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu" Edirne 'de şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel sularının çekilmesiyle ev ve iş yeri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladıEDİRNE (AA) - Edirne 'de şiddetli sağanak nedeniyle oluşan sel sularının çekilmesiyle ev ve iş yeri zarar gören vatandaşlar temizlik çalışmalarına başladı.
Dün akşam aniden başlayan sağanak sabaha karşı bazı bölgelerde sele neden oldu.Kuvvetli sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünden geçen dere taştı. Oğulpaşa köyünde taşkın sularına kapılan Veysel Evren (78) yaşamını yitirdi.Pek çok ev, ahırda maddi hasar meydana geldi, bazıları yıkıldı.Sel sularının çekilmesiyle evlerde temizlik çalışmaları başladı.
Evini su basan vatandaşlar selden kurtardıkları eşyalarını komşularının evine taşıdı. Selden kurtarılan hayvanlar güvenli yerlere götürüldü.Su baskınında evi yıkılan Mehmet İsen sabaha karşı büyük bir sesle uyandıklarını ve çok korktuklarını belirtti.
Sel sularının evinin duvarını yıktığını ifade eden İsen "Büyük bir sesle uyandık, her taraftan su akıyordu, eve su giriyordu. Sabahta evin duvarları yıkıldı zaten. Evdeki eşyalarım kullanılamaz hale geldi. Üç adet büyükbaş hayvan telef oldu. Ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

Büyükbaş Hayvan Hayvan 

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