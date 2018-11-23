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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Büyücünün üzerinden F serisi dolar çıktı Haberi

Büyücünün üzerinden F serisi dolar çıktı Haberi

Şahsın adliyeye çıkarılması

( BURSA ) - "Kesira" olarak bilinen ve 17 vilayette aranan büyücü, F serisi dolarlarla yakalandı - Büyücünün telefonundan 'Hocam aşk büyüsü yap' mesajları çıktı BURSA

Güven Timleri Nüfus Cüzdanı Cüzdan Cep Telefonu Sim Kart 


- Türkiye'nin 17 ilinde aranan ve halk arasında "Kesira" olarak bilinen büyücü, üzerinde FETÖ'nün sembolü olarak bilinen F serisi dolarlarla güven timleri tarafından Bursa'da yakalandı. Büyücünün cep telefonundan çıkan mesajlar polisi şaşkına çevirdi. Hakkında 47 ayrı dosya bulunan ve halk arasında Kesira, Feyzullah Hoca ve Süleyman Hoca olarak bilinen büyücü Sonay İncekara (40) Bursa'da yakalandı. İncekara'nın üzerinden çıkan ve FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar dikkati çekti. İncekara'nın telefonunda yapılan ilk incelemede birçok kadının 'Hocam kısmetım kapalı, aşk büyüsü yapar mısın? Fiyatı nedir?' şeklinde mesajlar attığı öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, büyücünün Bursa'da olduğuna dair aldıkları ihbarı değerlendirerek şahsı takibe aldı. Uzun süre takip edilen İncekara güven timleri tarafından kaldığı evde yakalandı. İncekara'nın kaldığı evde ve üzerinde yapılan aramalarda 15 adet telefon, 30 adet sim kart, 1 laptop, 1 tabanca, 8 fişek, 8 sahte nüfus cüzdanı ve sahte ehliyet ile 150 bin lira para ele geçirildi. İncekara'nın yakalandığı evde kalan 5 kişi de gözaltına alındı. İlk işlemleri için emniyete götürülen büyücü ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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