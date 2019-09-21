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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - CEZAYİR Video

'Buteflika rejimi temsilcileri' protesto edildi - CEZAYİR Video

"Buteflika rejimi temsilcileri" protesto edildi - CEZAYİR

: - Başkent Cezayir'deki Merkez Postane Binası önünde toplanan göstericiler - Slogan atılması, pankartlar taşınması - Protestodan genel ve detay görüntülerCezayir'in birçok kentinde eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde görev yapan ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerin yönetimden uzaklaştırılması talebiyle gösteri düzenlendi.
Buteflika'yı nisanda istifaya götüren kitlesel halk protestoları, binlerce kişinin katılımıyla 31'uncu haftasında da başkent Cezayir olmak üzere Vahran,Tizi Vuzo, ve Konstantin gibi kentlerde devam etti.Eski rejim temsilcileriyle hiçbir şekilde diyalog istemediklerini ifade eden eylemciler, "çetelerle seçime hayır", "durmayacağız" ve "köklü bir rejim değişikliği istiyoruz" şeklinde slogan attı.

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