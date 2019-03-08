Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü - Cezayir'de, Buteflika istifaya çağrıldı

- Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü - Cezayir'de, Buteflika istifaya çağrıldı

protestolardan görüntüler

( CEZAYİR ) - Buteflika'nın 5. kez cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü- Cezayir'de, Buteflika istifaya çağrıldı CEZAYİR

Protesto Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Başkent Cumhurbaşkanı Adayı 


- Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını istemeyen Cezayirliler yine sokağa döküldü. Ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, Buteflika istifaya çağrıldı. Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını protesto etmek için gösteriler devam ediyor. On binlerce Cezayirli ülkenin çeşitli kentlerinde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlerde 5. dönem adaylığını koymasına karşı yine sokaklara döküldü. Başkent Cezayir başta olmak üzere ülke genelinde yapılan protestolarda, yollar kapatılarak, Buteflika istifaya çağrıldı. Göstericiler, "Beşinci döneme hayır", "Buteflika'yı istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Güvenlik güçleri, bazı bölgelerde gösterileri dağıtmak için ses ve gaz bombaları kullandı. Yetkililer ise, başkent Cezayir'de bugünkü protestolar öncesinde bütün ulaşım servislerini durdurdu. Yerel medya, gösterileri ülkede son zamanda en büyük protestolardan biri olarak değerlendi. Cezayir halkı, yaklaşık üç haftadır 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimlere aday gösterilmesini protesto ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Meclis'te dikkat çeken vekiller!Meclis'te dikkat çeken vekiller!
'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı'Türkiye'nin Otomobili' Tanıtım Toplantısı
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!AK Partili ismin öldüğünü duyan koşup geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'daCumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı