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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor (2) - CEZAYİR

Buteflika karşıtı gösteriler sürüyor (2) - CEZAYİR



: - Buteflika karşıtı gösteriye katılan yüzlerce kişinin sloganlar atarak ilerlemesi - Meydanda toplanan göstericilerin taşıdıkları dövizler ve pankartlar - Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler - Cezayir 'in birçok kentinde düzenlenen gösterilerde Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görev süresinin bitmesine rağmen uzatılması protesto edildi.Başkent Cezayir 'deki Merkez Postane Meydanında toplanan yüzlerce gösterici Buteflika'nın sona eren görev süresinin "seçim olmaksızın" uzatılmasını protesto ederek Buteflika'ya "hayır" Macron'a "defol" diyerek tepki gösterdi.Göstericiler "Halk rejimin düşmesini istiyor", "Bir dakikan yok, uzatman yok Buteflika", "Yabancı müdahalesine hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Görev Süresi Protesto Rejim 

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