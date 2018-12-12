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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız bekçiler tarafından yakalandı

Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız bekçiler tarafından yakalandı

- EL arabası

Polis Kanalizasyon Akalan Hırsız 

-- El arabasının içerisinde bulunan rögar kapakları
-- Bekçilerden görüntü
-- Şüphelinin polis arabasına bindirilmesi

( BURSA -ÖZEL) Buski'ye ait kanalizasyon kapaklarını çalan hırsız, bekçiler tarafından yakalandı- Bursa'da bekçiler affetmiyor BURSA

- Bursa'da. Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesinde bulunan Merinos Kavşağında meydana geldi. Yaya olarak görev yapan bekçi unsurları tarafından karton toplama arabası ile giden bir şahıs durduruldu. Ardından arabanın içerisini arayan ekipler beş adet Buski'ye ait çalınmış kanalizasyon kapaklarını buldu. Olay yerinde etkisiz hale getirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere Çekirge Polis Karakoluna götürüldü.
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