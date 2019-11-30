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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı İzle

Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüs kaza yaptı: 17 yaralı İzle

Olay yerinden detaylar

Hastane Yolcu Minibüsü Yolcu Minibüs 

-hastaneden detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, Bursasporlu taraftarları taşıyan minibüsün tıra çapması sonucu 17 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, olay sabah saat 07.30 sıralarında Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Gürkan Şimşek idaresindeki 16 CDJ 75 plakalı yolcu minibüsüyle, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ankara yolu 10’uncu kilometresinde Fazıl Özkaya’nın kullandığı 10 ACS 45 plakalı tıra arkadan çaptı. Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan yaralı Bursaspor taraftarı 17 kişinin, TFF 1. Lig’de bugün oynanacak olan Adanaspor maçına gittikleri öğrenildi.
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