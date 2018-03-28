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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Bursaspor tesislerinde drift şoku İzle

Bursaspor tesislerinde drift şoku İzle

Vatandaşın çektiği drift görüntüleri

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Bursaspor tesislerinin drone görüntüleri

( BURSA - HD)- Gece yarısı tesislerde drift yapan Bursasporlu futbolcu vatandaşların şikayeti üzerine uyarıldı BURSA

- Bursaspor Özlüce Tesisleri'nde gece geç saatlerde bir futbolcu, tesislerin içinde drift yaptı. Bu olay üst üste birkaç gece tekrarlanınca çevre sakinleri önce durumu görüntüledi, ardından da polise şikayet etti. Tesislere gelen polis ekipleri durumu kulüp idarecilerine bildirdi. Olayı gerçekleştiren futbolcu kulüp yetkilileri tarafından uyarıldı. Yapılan uyarıların ardından futbolcu aynı olayı bir daha tekrarlamadı. (UGR-
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