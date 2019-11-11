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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı İzle

Bursalılar pastırma sıcaklarının tadını çıkardı İzle

-ATATÜRK KENT ORMANINDAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA ) BURSA

Hava Sıcaklığı Piknik Alanları Hava Sıcaklıkları Pastırma Yazı Güneşli Hava 


- Hafta sonu tatilinin 'pastırma yazı' sıcağı ile buluşmasını fırsat bilen Bursalılar, piknik, park ve sahil kenarına çocukları ile birlikte giderek güneşli havanın tadını çıkardı. Türkiye'nin batısından başlayarak, özellikle ülkenin kıyı kesimlerini hâkimiyeti altına alan sıcak hava dalgası kendisini, Bursa’da da hava sıcaklığı 24 derecelere yükselerek gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarından istifade eden Bursalılar piknik alanlarına, oyun parklarına akın etti. Atatürk Kent Ormanı’na gelen aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, güzel havada mangal yapmanın tadını çıkardı.
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