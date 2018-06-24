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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Bursalılar oy kullanmaya başladı

Bursalılar oy kullanmaya başladı

Oy kullanmaya gelenlerden detay

Lyon Kullar Milletvekili 

-Okul içinden detay
-Oy kullananlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.
Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanacak 2 milyon Bursalı sandık başına gitmeye başladı.
Sabah erken saatlerde sandık başına gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.
Yapılan hazırlıkların ardından sabah 08.00’da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek. Güvenlik güçleri oy kullanılan okulların çevresinde önlemler aldı.
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