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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Bursalı şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı memleketine getirildi

Bursalı şehit Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı memleketine getirildi

Şehit cenazesi konvoyunun memleketi Büyükorhan'a getirilmesi

( BURSA ) BURSA

Güvenlik Güçleri Askeri Uçak Uzman Çavuş Cenaze Aracı Teröristler 


- Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan'ın (25) naaşı memleketi Büyükorhan'a getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Engizek Dağı'nın Çağlayancerit ilçesi sınırlarında kalan Milyanlı Düzü mevkiinde jandarma özel harekat birliklerince düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı teröristler, roketatarlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 uzman çavuş ile güvenlik korucusu şehit olurken, 3 asker yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle Kahramanmaraş'a sevk edildi. 4 kişi oldukları değerlendirilen teröristlerle çatışmanın devam ettiği öğrenildi. Jandarma Uzman Çavuş İsa Çavuş'un naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi.
Çatışmada şehit olan asker Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı, askeri uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirildi.
Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, karşılamanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına yerleştirildi. Şehit İsa Özkan memleketi Bursa'nın Büyükorhan ilçesine getirildi.

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