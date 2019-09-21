Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursalı koşuculardan Odessa maratonunda büyük başarı Haberi

Bursalı koşuculardan Odessa maratonunda büyük başarı Haberi

-Ödül töreninden detay görüntüler

- BURSA

Yarış Maraton Gori 


- Ukrayna'da düzenlenen Odessa Half Maratonuna katılan Bursalı atletler birincilik ve üçüncülükle döndü. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Odessa Half Maratonuna katılan Bursalı 12 atlet, bin kişinin katıldığı yarışta 60-65 yaş gurubunda birincilik 55-59 yaş gurubunda ise üçüncülük kazandı. Birincilik ve üçüncülük kazanan Bursalı atletler Türk bayrağını Ukrayna'da dalgalandırdı. 60-65 yaş kategorisinde Nejet Ümmet birinci olurken 55-59 yaş kategorisinde Ali Turan üçüncü oldu. Bursalı koşucuları Ukrayna'daki yarışa götürmek için organizasyonu düzenleyen Enver Koç, "Bursalı atletler olarak Ukrayna'da düzenlenen Odessa maratonuna 12 atletle katıldık. Katıldığımız yarışta birincilik ve üçüncülük başarısı elde ettik. Uluslararası koşuda Türk bayrağını dalgalandırarak ülkemizi ve Bursa'yı en iyi şekilde temsil ettik" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!O Gemi Çanakkale Boğazından Geçti!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı