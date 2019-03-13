Bursalı kadınlara Büyükşehirden önemli 2 proje İzle

-BİR ARAYA GELEN KADINLAR

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- Bugüne kadar kadınlara sağladığı istihdam ve imkanlarla el üstünde tutan Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni projelerinde onları unutmadı. Göreve geldiği günden bugüne, kadın istihdamına ve değerlerine sahip çıkan Cumhur İttifakı Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yeni projelerin arasında onlara da yer verdi. Çalışmayan ancak el işi ile ev ekonomisine katkı sunmak isteyen ev kadınları bundan sonra emekleri heba olmayacak. El emeği göz nuru çalışmaları belediyeler tarafından alınarak satışa sunulacak. Çalışan ev kadınları veya evden çıktığında çocuğunu bırakacak yeri olmayanlar için mahallelere açılacak ücretsiz kreşler hizmet verecek. Yıldırım ilçesi 152 Evler, Ortabağlar, Güllük, Mimarsinan, Beyazıt ve Eğitim mahallelerindeki kadınlar düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda kadınlara yapılacak olan projeler hakkında bilgi veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuoşoğlu, "Yapmış olduğumuz bütün araştırmalarda ve saha çalışmalarında Bursa’nın ihtiyaçları olan projelerle sizlerin karşısına çıktık. 3 başlıkta projelerimizi geçtiğimiz günlerde tanıttık. birincisi kent için ulaşım ve trafik konusu, ikincisi kentleşme ve çevre, üçüncüsü ise turizm ve ekonomi olarak öne çıktı. Yıldırım metrosu tamamen yer altından, yer üstünde herhangi bir kazı ve inşaat olmaksızın 21 istasyonu olacak. Bunun maliyeti 3.5 miyarlık bir projedir. Bu proje, Gürsu’dan başlayacak, Karapınar, Değirmenönü, Yeşilayla, Mesken, Davutkadı, Hanlar Bölgesi, Altıparmak, Kültürpark, Dikkaldırım, yeni yapılan hastane, Acemler, Konak, Demirci ve Çalı’ya kadar gidecek. Bu güzergahta Yıldırımlı kardeşlerimiz çok rahat istedikleri yerlere ulaşacaklardır. Çünkü Acemlerde birleşen bu metro hattı, Emek ve şehir hastanesi ulaşacak" dedi.

Ulaşımda daha çok yeraltı metrosu ve akıllı kavşaklarla Bursa trafiğine nefes aldıracaklarını belirten Çavuşoğlu, "Buna benzer bir çok projemiz var. Ancak kadınları ilgilendiren 2 tane en önemli projeye dikkat çekmek istiyorum. Hanım kardeşlerimizin bundan sonra el emeği göz nuru yaptıkları çalışmalar, belediyelerimiz tarafından sahip çıkılacak. Hiç bir kimse oraya mı? Götürsem. Bu pazarda mı? satsam. Diye yer aramayacak. Müşteri de aramayacak. Belediyeler tarafından oluşturulacak ekipler tarafından alınarak belediyelerin bünyesinde pazarlanacak. Ev hanımlarımız hem ev ekonomisine katkıda bulunacak. Hem de yaptıkları ürünler değerini bulacak" dedi.

Bir diğer önemli projenin ise ücretsiz çocuk kreşlerinin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün kadınlarımızın gerçekten işte çalışan veya bir faaliyet için evden ayrıldıklarında söz konusu kreşlere bırakabilecekler. Bu kreşlerde güven ortamında çocuklarımız bilgi ile yetiştirilecek. AK Parti bir hizmet partisidir. Biz milletimize efendilik taslayan değil, hizmet etmeye geldik. 17 yıldır gece gündüz çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



