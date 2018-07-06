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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Bursalı iş adamına silahlı saldırı - BURSA

Bursalı iş adamına silahlı saldırı - BURSA

- Olay yerinden detaylar - Hastane önünden görüntüler Bursa lı iş adamına silahlı saldırı - Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandıBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Nilüfer ilçesinde, iş adamı Fatih Karaman uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Gıda alanında faaliyet gösteren bir firmanın sahibi Fatih Karaman (38), Çamlıca kavşağında 16 NYD 01 plakalı aracında eşi Yadigar Karaman ile telefonla konuştuğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen zanlıların silahlı saldırısına uğradı.Zanlılar, plakası henüz belirlenemeyen araçla olay yerinden kaçtı.Başından ağır yaralanan Karaman, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karaman'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekiplerince yapılan incelemede, Karaman'ın aracında 2 mermi çekirdeği bulundu.Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

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