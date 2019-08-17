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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Bursalı gaziye Ankara çıkarması

Bursalı gaziye Ankara çıkarması

Gazi Ömür Karaman röportaj

Gaziler Röntgen Şili Saldırı 

-Ziyaretine gelen gaziler adına konuşan gazi İzzet Ertunç röportaj
-Gazilerden ve ziyaretten detaylar
-Arşiv görüntüler

( BURSA )- Saldırıya uğrayan gaziye destekler devam ediyor BURSA

- Bursa’da dinlenmek için oturduğu kafede işletme sahipleri tarafından ayaklarını uzattığı için darp edilen gazi Ömür Karaman’a destek ve moral için Ankara’dan 50’ye yakın gazi ziyarete geldi. Geçtiğimiz gün Gemlik'in Kumsaz Mahallesi'nde bulunan bir kafede dinlenmek için oturan Kuzey Irak gazisi Ömür Karaman ayaklarını sandalyeye uzattığı için işletme sahipleri tarafından darp edilmişti. Çekilen EMAR ve röntgen sonucu kaburgalarında dört çatlak ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp sonucu ezilmeler olan gaziye her gün destek için kurum ve kuruluşlar ziyarette bulunuyor. Ankara’dan yola çıkan 50 kişilik gazi kafilesi Karaman’ı bugün evinde ziyaret ederek moral verdi. Ziyarette konuşan İzzet Ertunç, ''Silah arkadaşım Ömür Karaman'a yapılan bu saldırı bizi ve Türk milletini derinden yaralamıştır. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından kalkıp buraya gelen gaziler olarak bu olayı şiddetli kınıyoruz. Şehitler ve gaziler bu ülkenin tapu senedidir. Dün omuz omuza savaştığımız arkadaşımız Ömür Karaman'a saldıran şüphelilerin hak ettiği cezayı bulacağına ve bundan sonra benzer olayların yaşanmaması için yetkililerin gereken tedbirleri alacağına inanıyoruz" dedi.
Destek için gelen gazilerin bu ziyaretinden memnun kalan Ömür Karaman ise, "Bu insanlar aynı benim gibi gazi. Beni en iyi anlayan insanlar. Gururumuz ayaklar altına alındı. Ama tabii bugün ziyaretime geldiler, mutlu olmamak elde mi" dedi.

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