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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

Bursalı dağcılar 2 bin 543 metrede iftar yaptı

BURSA ULUDAĞ'DAN GÖRÜNTÜLER

( BURSA - ÖZEL) BURSA

Tarım Gesi 


- Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizminin merkezlerinden Uludağ’a çıkan 3 kişi, 2 bin 543 metre ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ’ın zirvesinde iftar yaptı. Uludağ'ın Madenler Bölgesine kadar araçlarıyla giden dağcılar, buradan 2 saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye vardı. Zaman zaman bulutların üzerine de çıkan dağcılar, yanlarında getirdikleri yemekleriyle iftarını açarken, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. İftarın ardından tekrar yola çıkarak, sabaha karşı evlerine döndü. Geleneksel olarak düzenledikleri iftar faaliyeti için bir araya gelen dağcılar "Bu yıl Üçüncü Uludağ Büyük Zirve iftar faaliyetimiz için büyük bir özveri ile zirveye vardık. Burada iftarımızı açıcağız" derken yenilerini nasip etmesi içinde dua etti.
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